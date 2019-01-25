【中環剝花生】銀主盤無人吼！老行尊點睇樓市？

樓市反反覆覆，減價盤頻現，就連開價慣常低過市價的銀主盤都無人吼；近日多場拍賣會都是「零成交」，究竟有咩啟示？二手樓市差成點？業主、買家嘅心態又係點？



相反，沉寂一時嘅新盤市場近日出現小陽春！豬年一手成交有望回復昔日盛況？



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