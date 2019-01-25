中石化去年賺623億人幣　增長22%

中國石油化工(00386)公布，2018年全年營業收入2.88萬億元人民幣(下同)，按年增加22%，錄得淨利潤623.86億元，按年增加22%；每股盈利0.515元。



集團表示，2018年勘探及開發板塊按年大幅減虧，煉油和銷售板塊繼續實現較好業績，化工板塊毛利保持穩健。



另外，集團公布，經核查，全資附屬公司聯合石化在採購進口原油過程中，由於對國際油價走勢判斷失誤，部分套期保值業務的交易策略失當，造成某些場內原油套期保值業務的期貨，在油價下跌過程中產生損失。



2018年聯合石化經營虧損約46.5億元；同期，與國際油價相比，聯合石化為集團所屬煉油企業採購進口原油實貨，節省成本約64億元。目前公司及聯合石化生產經營情況一切正常。

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