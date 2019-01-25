粉碎經濟冷戰傳聞！中國聯合全球簽電子商務聲明

中國商務部公布，於周五(1月25日)，在瑞士達沃斯舉行的電子商務非正式部長級會議上，中國和澳洲、日本、新加坡、美國、歐盟、俄羅斯、巴西、尼日利亞、緬甸等共76個世貿組織成員，簽署《關於電子商務的聯合聲明》，確認有意在世貿組織現有協定和框架基礎上，啟動與貿易有關的電子商務議題談判。



《聲明》強調將充分認識並考慮世貿組織成員，在電子商務領域面臨的獨特機遇和挑戰，鼓勵所有成員參加談判，以便使電子商務為企業、消費者和全球經濟帶來更大利益。



本周較早前外電引述3名消息人士透露，中國可能被排除在上述談判之外，因遭到美國等其他國家反對。因而惹來有分析指，中美經濟冷戰正在醞釀，目前可謂徹底粉碎傳聞。

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