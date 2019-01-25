消費報告：上季iPhone銷量　XR佔四成

外媒報道，美國消費者情報研究合夥公司(Consumer Intelligence Research Partners，CIRP)發表報告指出，去年第4季iPhone XR佔蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone手機總銷量的39%，超過XS和XS Max合計份額的26%。



值得一提的是，與iPhone XS和XS Max不同的是，iPhone XR是去年10月26日才登場，只佔去年第4季部分時間。



Apple一再表示，iPhone XR自發布以來，每周銷量都超過其他iPhone，但沒有提供確切的百分比或數字。市場相信，這款手機能擊敗iPhone XS系列，主要歸功於價格相對便宜，僅749美元，同時擁有人臉識別和A12處理器等特色。



與其他兩款手機相比，iPhone XR不足之處則包括未採用OLED顯示屏，配置傳統的液晶屏幕，亦並未配置雙攝像鏡頭。



CIRP報告亦顯示，iPhone XS MAX的銷量是iPhone XS兩倍之多，這款屏幕更大的手機定價高達1,100美元，惟6.5英寸的大屏幕仍然吸引不少消費者進行升級。



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