AirPods 2快推出　將支持「Hi，Siri」語音命令

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)繼續力谷業績及股價，已為開發者發布iOS 12.2的第一個測試版，第一個版本包含許多更改和新功能。其中，有一個不那麼引人注目的變化是添加了一個配置AirPods時使用的新設置。這個新的設置屏幕清楚地表明，用戶可以通過說「Hi，Siri！」與Siri、AirPods或iPhone交談。



與之前的主要區別在於AirPods本身將進行識別，將命令發送到配對設備。這意味着用戶可以在iPhone放在口袋中時使用Siri，而毋須點擊AirPods。



早前消息指，AirPods 2將在今年上半年推出，包括新的健康監測功能。從iOS上加入這新功能來看，Apple可能很快就會發布新的AirPods 2，具體時間也許是在今年晚些時候iOS 12.2公開版發布時。

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