銀行將統一市民「轉錯數」處理程序　3月底生效

銀行轉帳渠道眾多，市民或會大意「轉錯數」。銀行公會主席禤惠儀稱，基於各大銀行處理錯誤轉帳的政策各有不同，為方便市民盡快取回款項，公會將發指引予業界，統一所有銀行的處理方式，並於3月25日起正式生效。



市面上的轉帳平台愈來愈多，包括手機銀行、網上銀行、自動櫃員機及電子錢包等，故公會決定發指引統一處理程序，要求各機構收到客戶求助時，應於指定時間內通知錯誤收款人盡快交回款項，否則按香港法例或會負上刑事責任。



公會同時要求所有銀行更新自動櫃員機系統，當市民轉帳時可統一見到收款人或收款機構的部分名稱，以降低市民轉錯數的機會。



她強調，是次發出指引並不反映業界接獲大量相關投訴，旨在統一業界處理手法及改善客戶體驗。



展望未來經濟前景，她指，英國脫歐及中美貿易戰增市場不穩因素，市場投資活動轉趨觀望態度，料今年銀行貸款將錄低單位數增長。香港銀行體系資金充裕，雖見近期港美息差擴闊，但套息交易並不明顯，料短期港元匯價及港元拆息波幅較窄。

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