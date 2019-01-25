港交所冀增加女性上市委員會成員

香港交易所(00388)上市提名委員會物色上市委員會成員人選，尤其希望增加更多女性成員，故此鼓勵能夠代表投資者、上市發行人或市場人士的女性提出申請。



此外，上市提名委員會亦特別希望收到來自包括生物科技界具經驗及專業知識的人士申請。有關申請須於今年4月12日或之前提交。入圍的申請人將在今年第2季收到會面通知。



另外，上市提名委員會亦物色新成立的上市覆核委員會成員人選。上市覆核委員會只屬覆核機構，並不會負責上市委員會的其他職能。申請人應預期每年會有約25個上市覆核委員會會議，而委員會成員須至少出席其中半數。港交所現正評估上市覆核委員會成員的酬金水平，並於適時公布詳情。

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