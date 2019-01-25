中國車市風光不再　現代汽車准員工自願離職

外國傳媒報道，隨着去年中國汽車銷量逾20年首見下滑，車企開始「扣緊安全帶」。全球第5大汽車製造商、韓國現代汽車宣布，工人可自願選擇去留，並評估在中國的生產計劃。



現代汽車周五通過短信表示，其與北京汽車的合資企業北京現代汽車有限公司，現在接受員工自願離退，並考慮在春節前後「優化生產」，以提高工廠效率。事實上，全球汽車製造商在歐美市場也陷入掙扎之中。



日本車企鈴木一向以微型車聞名，隨着車主品味轉向SUV和尺寸更大的汽車，鈴木去年退出了中國市場。由於中國需求低迷，豪華品牌積架亦不得不停產兩周。

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