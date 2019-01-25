【北水追蹤】騰訊轉運？大媽單日大手買入9億元！

港股今日(周五)強勢反彈，恒指收市升448點報27,569點，主板成交增至1,064億元。港股通成交額約120億元，較上個交易日增加約44億元，佔主板成交額11.3%；南下資金淨流入6.49億元人民幣，連續9日合共淨流入約87億元人民幣。



內地下發第4批遊戲版號，其中騰訊(00700)旗下兩款遊戲獲批，股價今日強勢反彈，收市升4%報343.8元，貢獻恒指113點升幅。「北水」亦以真金白銀撐場，其港股通錄得約9.7億元的淨買盤支持，淨流入金額為去年5月9日以來最多！



南下資金追逐個別股份，中國平安保險(02318)、中國鐵塔(00788)及中國太保(02601)分別錄得港股通淨買入約1.7億元、1.3億元及5,771萬元。



內銀股今日表現不俗，惟「大媽」沽貨力度未減。工商銀行(01398)、招商銀行(03968)及中國銀行(03988)分別錄得約4.6億元、1.4億元及2,949萬元的港股通淨流出，前者為全日淨賣出金額最多之個股。



融創中國(01918)、舜宇光學(02382)、中國聯通(00762)港股通分別錄得淨賣出約3.1億元、1.4億元及6,069萬元。吉利汽車(00175)、金風科技(02208)及中國軟件國際(00354)亦分別錄得約3,655萬元、3,062萬元及2,101萬元的淨沽出。

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