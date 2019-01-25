聯交所股權變動資料顯示，海通證券(06837)於1月22日獲貝萊德增持88萬股，最新持股數目約2.04億股。



金蝶國際(00268)於1月23日獲The Capital Group增持290萬股，最新持股數目約3.32億股。



錦勝集團(控股)(00794)於1月18日獲HSBC International Trustee Ltd增持222萬股，最新持股數目約2.32億股。



力高集團(01622)於1月24日獲Times International Development Company Ltd增持54萬股，最新持股數目約9.46億股。



普匯中金國際(00997)於1月24日獲李偉斌增持45萬股，最新持股數目約8.92億股。



珠海控股投資(00908)於1月24日獲珠海九洲控股集團增持157萬股，最新持股數目約6.02億股。



集一家居(01495)於1月24日獲Xinling Ltd增持262萬股，最新持股數目約3.58億股。



創聯教育金融(02371)於1月25日獲路行增持200萬股，最新持股數目約8.4億股。



中國寶力科技(00164)於1月11日、18日、21日及23日獲楊俊偉合共增持53萬股，最新持股數目約2.31億股。



億都(國際控股)(00259)於1月24日獲李國偉增持144萬股，最新持股數目約6.58億股。



勒泰商業地產(00112)於1月22日及23日獲張妍合共增持92萬股，最新持股數目430萬股。



朗詩綠色集團(00106)於1月18日獲田明增持12萬股，最新持股數目約31.26億股。



香港華人有限公司(00655)於1月23日獲李棕增持8萬股，最新持股數目約14.31億股。



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中海油田服務(02883)於1月21日被FMR LLC減持590萬股，最新持股數目8,743萬股。



澳科控股(02300)於1月21日被富達減持50萬股，最新持股數目約1.01億股。



耀萊集團(00970)於1月22日被瑞銀集團減持800萬股，最新持股數目約2.93億股。



福萊特玻璃(06865)於1月22日及23日被Paragon Resort Fund L.P.合共減持1,671萬股，最新持股數目8,225萬股。



聯想控股(03396)於1月22日被北京聯恆永信投資中心(有限合夥)減持1,803萬股，最新持股數目約1.59億股。



深圳控股(00604)於1月22日被呂華減持5萬股，最新持股數目952萬股。

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