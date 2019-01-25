新進英國首富身家逾千億　Dyson發達之路似曾相識？

英國潮爆家電生產商Dyson公司，其生產嘅三大星級產品(真空吸塵機、無葉風扇、無線風筒)喺亞洲市場勁好賣，唔少「中國大媽」都幫襯佢，令到Dyson公司去年獲得破紀錄收入達11億英鎊(約119億港元)，當中一半收入就係嚟自亞洲。



公司創辦人James Dyson身家亦因而「水漲船高」，去年大增約30億美元，升至138億美元(約1,076億港元)，榮登英國首富寶座。



Dyson公司喺1991年時創立，其後成功發明無葉風扇和家用無塵袋真空吸塵機等潮爆家電，產品被指係劃時代，時尚又高檔。睇落係咪與已故蘋果公司(Apple Inc.)教主喬布斯嘅創業生涯出奇地相似呢？教主執掌嘅蘋果公司，由早年嘅Apple電腦，到1990年代嘅iPod，以至2007年面世嘅iPhone那樣，都令市場眼前一亮。



更有趣嘅係，正當Dyson全神貫注喺產品創新中，佢俏俏地已失去公司控制權，外部投資者掌握了公司大權，情況又好像當年喬布斯曾被董事會趕走那樣。目前Dyson公司喺全世界共僱用咗1.2萬名員工，其中有4,800名員工喺英國。



去年該公司宣布，投入2億英鎊喺英國Hullavington成立研發中心和電動車測試場。據了解，喺電動車項目上，Dyson投入咗27億美元研發經費，其電動車已計劃好喺2021年推出市場。

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