新盤UPDATES︰農曆新年將至　成交未見「收爐」

農曆新年氣氛漸濃，但各區新盤承接尚算不俗，無論市區以至新界區豪宅仍錄交投。各大發展商亦相繼落實新春前壓軸銷售攻勢。



●琨崙洋房近三千萬沽出

華懋集團的屯門琨崙，剛售出藍彩鑽洋房單位1A，實用面積2,389方呎，連車位售價逾2,963.93萬元，呎價約12,407元。新鴻基地產(00016)的何文田天鑄剛售出7座9樓B室，成交價3,556.38萬元。



●逸瓏灣8下周二推售118伙

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8落實下周二(1月29日)進行次輪銷售，當日推出118伙，料為農曆新年前壓軸推銷售，發展商將於下周一(28日)下午6時截止接受認購。



他透露，昨日再售出1伙，累售175伙。是次新一輪銷售包括首度推出4房大戶。其中4房則王單位實用面積1,008方呎，大廳面積約260方呎，大部分可享海景，該類單位折實入場中1,500餘萬元起。



●柏蔚山車位售420萬 料創同區一手新高

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，今日(1月25日)展開首輪車位銷售，發售住宅車位予指定有車位認購權的買家，據悉，每個售價介乎360萬至450萬港元。



消息透露，截至下午1時已沽出15個車位，套現逾5,000萬元。其中兩個車位以420萬元成交，料創同區一手住宅車位新高價。



項目由開售至今，累售489伙，佔可售單位逾8成，套現逾116億元。

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