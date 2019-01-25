一周專家樓評：港人真係上車無望？樓市小陽春真定假？

香港樓價之高早已「蜚聲國際」，最新的國際調查報告指，打工仔不吃不用逾20年才買到樓，再一次蟬聯全球樓價最難負擔的城市。究竟港人置業難的困局如何解決？在港買樓上車真的已絕望？近期樓市在新盤旺場帶動下乍現小陽春，孰真孰假？何時才見真章？啟德發展區地價為何未見頂？當按揭擔保人有要哪些注意的地方？



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【張翹楚】：港人如何解決置業難困局？

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近日看到一美國顧問公司發表的全球樓價最難負擔城市報告，香港又榮登榜首，去年不吃不喝19.4年才買到樓，今年更要20.9年不吃不喝才買到樓。



雖然當中很多數字有爭議性，例如為何樓價中位數是716.9萬港元呢？是否將所有高端豪宅、屋苑與納米樓都混在一起取得的平均數呢？



又例如家庭年入息中位數34.3萬元，遠低於居屋兩人或以上家庭的68.4萬年入息上限。



其實，這群家庭住戶又是否私樓的主要客戶群呢？香港私樓的價格全球數一數二貴不無道理，但為何香港樓價特別難負擔，原因是無法香港的的住屋需求「排洪」。



其它國家的居民，如紐約曼哈頓的市民覺得紐約曼哈頓貴，可以到布魯克林區(Brooklyn)住，甚至移居新澤西州(New Jersey)。



香港的困局在於城市只有1,100平方公里，住宅用地不足7%，要解決住屋問題，落戶大灣區真的不是天方夜譚。



資深測量師 張翹楚



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【汪敦敬】：港人上車置業未絕望

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有國際的統計報告指香港人不吃不喝21年才可以買到樓，我認為有關統計的概念是錯誤的。



有關報告用樓價中位數字（即716.9萬港元）去陳述上車置業是一個不適合的演繹！其實用716.9萬元可買到很多不同的物業，即使買嘉湖山莊三房單位亦只是5百多萬。



收入方面，有關報告是用家庭的中位數字，筆者覺得不合適的，因為香港有數以百萬計的資助房屋，裡面住了幾百萬人，他們都享受了政府的資助，有關統計數字和香港現實有非常大的落差。



香港按揭有8成至9成借貸給予初次置業人士，當然這幾年都享受着超低息的。假設用450萬元的物業，兩個人的入息中位數字，每月將收入中儲3至5成，要4.4至6.9年才可以儲到首期和雜費，好像是一個漫長的時間。



問題更加重要的就是，在這儲錢期間亦可以用樓宇相似的房產信託基金去作儲錢計劃，以領展過去幾年的業績為例，年輕人儲錢是可以縮減到3.3至4.8年。



總之，香港置業的空間仍然存在的。



祥益地產總裁 汪敦敬



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【李志成】：新春後樓市才見真章

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新盤銷情持續升溫，剛過去的周末一手市場錄得超過640宗成交，創44星期以來新高。



其中馬頭角Downtown 38上周六開售即日沽清首輪155伙，套現超過10億港元；屯門The Carmel於星期日推出首輪118伙，即日沽出108伙，佔可發售單位超過9成。



近日新盤多以低市價發售，帶動市場購買力湧現，大市氣氛出現回暖迹象。



市場最近亦出現三大利好因素，包括美國聯儲局預計會放慢加息步伐、中央政府正籌備措施，應對經濟下行壓力，加上中美貿易戰出現曙光，國務院副總理劉鶴很大機會於1月底訪美，展開經貿磋商。



市場憧憬貿易戰談判有成果，香港股市喘定回穩，有助提升市民及投資者入市信心。



不過，樓市小陽春是否真的重現，還須看新春傳統淡季後，會否再出現置業人士爭相入市，令樓市成交量回升的局面。



香港置業行政總裁 李志成





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【林浩文】：啟德發展區地價未見頂

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近年政府賣出不少啟德發展區地皮，亦有不少啟德項目推售，最初啟德發展區的地價很低，每平方呎樓面地價約為6,000元至7,000港元左右，第一批推售的樓盤都是每平方呎10,000多元。



如果大家看整體啟德的發展，有郵輪碼頭、體育城，再加上不同的住宅項目、酒店、商場，相信在10至15年後啟德發展區會大變天。



之前，中資部署在啟德發展區買地，因此而令區內的樓面地價推高至每平方呎13,000至15,000元。筆者相信，啟德的新盤開售價將會在每平方26,000元至28,000元之間。



近年政府推出一些在舊機場跑道上的地皮，主要分兩類，內海景(向觀塘和九龍灣寫字樓、工廠)及全維港和煙花景觀。其中後者價錢上相對昂貴，若有發展商以超級豪宅定位，呎價可能達30,000至40,000元以上。



在今天情況下，發展商會怎樣部署呢？定價一定是高，而戶型方面，通常包括中小型單位混合一些特色戶及大型單位，這樣部署有利將來去貨。長遠而言，啟德發展區是一個很有潛質的區域。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【黃詠欣】：當按揭擔保人要知的5件事

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最近有客戶與男朋友一同買樓，經計算後兩人的收入能夠通過壓力測試，供款負擔也不算太重，他們計劃將來有可能再買物業，故此只以男朋友名義置業。而她只會做按揭擔保人，其實自從有了印花稅「辣招」後，上述例子很常見。



不過，要注意作為擔保人，就等同是背負擔保物業的供款，當他日再買樓時，屆時收入一定要足夠兩層樓的供款。



若果申請高成數按揭，但要靠加擔保人才可通過壓力測試，擔保人必須為同住，按保公司才有機會接納申請。如果已是其他物業的擔保人或持有多一個物業，申請高成數時會令到按揭保費貴一點。



另外，如已持有物業又想做高成數按揭，必須要證明兩個單位都是自住用途，而且之前持有的單位按揭成數是60%或以下。



最後，要注意每個個案銀行都會獨立審批，未必一定獲批80%按揭，建議大家買之前，最好先去做個預先批核。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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