傳聯儲局最快下周討論何時停止「縮表」

外國傳媒報道，美國聯儲局已接近要討論何時停止縮減資產負債表規模(俗稱「縮表」)，即停止減持債券。簡而言之，「縮表」可視為「收水」行動，一旦「停止縮表」，即「停止收水」。



當局在2017年10月開始「縮表」，當時資產負債表規模達4.5萬億美元以上，再加上2015年12月開始加息，被華爾街視為「雙重收水」。



報道指出，當局最快會在下周議息會議上，討論何時停止「縮表」。Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha估計，聯儲局的資產負債表最終合適規模將是3.5萬億美元左右，距離目前仍有6,000億美元的收縮空間。



由於聯儲局現時每月縮表規模為500億美元，若Guha的估計正確，當局或在今年內完成縮表。

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