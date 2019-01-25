特朗普或出招解決政府停擺　道期升近200

道指期貨現時升幅擴至191點。早前有消息稱，美國白宮就政府局部關門已準備「B計劃」，即總統特朗普準備宣布國家進入緊急狀態，從而在軍方撥款70億美元修建美墨邊境圍牆。



美媒周四(1月24日)引述政府內部文件披露，聲明一經宣讀，美國陸軍工程兵部隊(USACE)將赴邊境築欄，經費則會從軍事及土木建設的項目資金中抽取。



該草案將引用美國法典第10卷(Title 10 of the United States Code)，即是總統可調配國防部一些已撥款、但未簽署合約的資金。草案也提及築欄或會牽涉私人用地，引起法律糾紛，惟由於事態緊急，政府可跳過環境評估；國土安全部也可使用豁免條款，繞過合同法例。



不過，若總統宣布緊急狀態，須面臨法院及國會內民主黨人的挑戰。由於被收地的私人用地業主可向政府入稟，訟期或長達1年，因此預料緊急狀態亦不會加快政府築欄的步伐。海關及邊防局表示，不排除會在無法達成協議時，行使國家徵用權。

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