手遊解封騰訊即發威　大行話睇呢個價...

股王騰訊控股(00700)經歷近十個月遊戲審批的冰封期後，旗下終有遊戲獲批，實現「零的突破」，刺激股價重上340元關，周五收升4.11%，創逾3個月收市新高。大行就騰訊獲解封的消息紛紛發報告唱好，其中，富瑞指騰訊恢復推出新遊戲，料可推動第二季手遊收入加速增長，給予「買入」投資評級，目標價385元。



富瑞稱，隨着內地政策對遊戲監管愈趨嚴格，將推動行業朝結構性發展，預期遊戲版號審批的進程可回復正軌，每年料有2,000至3,000款新遊戲獲批。儘管騰訊是次獲批的兩款遊戲變現能力較低，但騰訊代理的大型多人線上遊戲(MMO)《完美世界》亦取得版號，估計可於3月底或第二季初推出，將可帶動公司第二季遊戲收入加速增長，下半年手遊業務表現會有明顯轉勢。



野村證券及摩根士丹利同樣認為，遊戲獲批消息對騰訊有正面作用。野村指，是次消息有助減輕投資者的憂慮，加上騰訊具有充足的財政及研發能力，擁有較多資源製作高質遊戲，長遠仍看好，維持「買入」評級，目標價為383元。至於大摩亦維持騰訊「增持」評級，目標價370元。



不過，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒坦言，市場憧憬內地可加快審批手遊速度，惟首三批遊戲版號均無騰訊份，未來變數仍高，目前騰訊仍是炒作氣氛為主，加上臨近農曆新年假期，預料騰訊反彈空間有限，「短線股價可上350至355元，最多360元盡架啦」，認為投資者現時不宜追入，建議可待騰訊回調至330元以下才部署吸納。

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