樓價UPDATES︰業主為求出貨　不惜大幅劈價

部分業主為求出貨，不惜大幅劈價，九龍塘畢架山花園剛錄得一宗同類買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●市區單幢樓入場門檻低，不乏買家吸納。筲箕灣新利大廈低層E室，實用面積280方呎，室內裝修企理，買家在無樓睇下，以368萬元連租約承接，實用呎價13,143元。原業主於2015年5月購入上址，當時作價340萬元，持貨3年多帳面獲利28萬元。



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九龍區



●牛頭角得寶花園G座頂層連天台戶，實用面積約282方呎，為一房間隔，外望開揚遠景。上址去年10月以600萬元放售，曾減至490萬元，直至近日終以482萬元易手，實用呎價約17,092元。



●畢架山花園17座低層C室，實用面積約905方呎，為三房包括套房間隔，外望開揚山景。單位於去年9月開始放售，原叫價約1,400萬元，因移民關係，最後減價350萬元售出，減幅約25%，成交價為1,050萬元，實用呎價約11,602元。屋苑約有30個買賣盤，叫價由1,300萬元起。



●奧運站維港灣3座中層F室兩房戶，實用面積457方呎，外望內園景，以888萬元易手，實用呎價19,431元，單位7年升值約69%。



●將軍澳新寶城1座中層G室，實用面積377方呎，採兩房間隔，議價後以600萬元成交，實用呎價15,915元。



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新界區



●屯門公屋建生邨6座高層19室，實用面積407方呎，獲區內白居二買家於未補價第二市場以226萬元購入，實用呎價5,553元。據了解，原業主於2011年以58萬元買入，升值近3倍。



●馬鞍山居屋錦豐苑E座低層01室三房戶，實用面積647方呎，座向南面望開揚樓景。單位原開價550萬元，放盤兩個月，於未補價第二市場以525萬元成交，實用呎價8,114元。上址為原業主於早前1997年5月購入，期內升值近3.3倍。



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