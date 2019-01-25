中遠海控完成非公開發行A股

中遠海控(01919)公布，已完成非公開發行A股，是次發行約20.43股A股，發行價每股3.78元人民幣(下同)，集資總額77.23億元，集資淨額77.02億元。完成後，股份總數由約102.16億股股份增至約122.59億股股份，而A股總數由約76.35億股A股增至約96.78億股A股。



值得留意的是，控股股東中遠集團佔已發行份總數的概約將降至37.18%。



另外，是次中遠海運所認購的股份設有36個月禁售期，東方航空產業投資、寧波梅山保稅港區信達盈新投資、中國國有企業結構調整基金、中船投資發展、國新央企運營（廣州）投資基金、國新央企運營廣州）投資基金、青島港金融及光大金甌資產管理的禁售期12個月。

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