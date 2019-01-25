朱仔對頭出報告：Facebook 20億活躍用戶半數係假嘢

外媒報道，法律及數據研究網站PlainSite在一份報告中指出，Facebook聲稱有20億月活躍用戶(MAUs)，但其實當中有一半為假帳戶。



該報告的作者Aaron Greenspan指出，客戶在Facbook上購買廣告，是建基於其能夠針對逾20億「真用戶」投放廣告。從某程度來說，在該網站上付費投放廣告的公司是「倒錢落海」。



另外，他又稱假賬戶可以透過隨機點擊廣告，或自動按「Like」以避過網站反欺詐程式的限制；如果不仔細地追蹤分析虛假賬戶的操作模式，它們看起來就像是真的，這些假帳戶欺騙了客戶，並為Facebook帶來收入。報告又提到，假賬戶亦經常通過詐騙、假新聞及其他方式去欺騙其他用戶。



較早前，Facebook因洩露用戶資料及假新聞泛濫等問題遭各界批評，其股價亦自52周高位累瀉逾三成。為了挽回公眾信心，Facebook試圖作出回應，首席營運官Sheryl Sandberg早前曾表示，現時該公司每天屏蔽逾100萬個假賬戶，並減少了第三方應用程序可獲取的用戶信息。



不過，值得注意的是Greenspan與Facebook創辦人朱克伯格同為哈佛校友，前者更曾稱Facebook的概念來源於他，雙方曾就FB的商標權發生糾紛，其後達成了和解協議。



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