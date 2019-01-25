全球經貿戰：歐盟官員提醒與中國企業合作有風險

外國傳媒報道，歐盟科技事務負責人敦促成員國，考慮與如華為等一眾中國企業合作的風險。



負責數碼事務的歐盟委員會副主席Andrus Ansip表示，2017年通過的中國國家情報法，增加了在歐洲與中國企業合作的風險。該法律授權任何組織和個人，支持並協助國家情報部門的調查，同時保留與此類調查相關的信息。



他說：「寫入法律之後，我們就必須明白，風險更高了。我們不能再天真了。」他補充，由於這項立法，中國企業令人懷疑。他所指的是所有中國企業，不單指華為。



當被問及歐洲國家是否應當限制與華為的合作時，Ansip表示，不會給出這樣的建議，但「我想請所有的政府，所有負責任的人，以非常嚴肅的態度來進行風險評估。」

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