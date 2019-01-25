夜市UPDATES：停擺有望解決　道指飆200點

美企業績大致表現強勁，加上美國政府停擺僵局有望解決，美股高位橫行，目前報24,762點，升209點；標指報2,661點，升19點；納指報7,125點，升51點。



市場追逐風險資產，港股期指夜市報27,688點，升86點，高水119點。



雖然美國政府已局停擺逾1個月，而標指在此期間卻上漲了14.5%，惟分析稱當經濟受損程度可衡量時，要警惕股市下跌風險。有消息稱白宮已經在準備B計劃，也就是特朗普準備宣布國家進入緊急狀態。



晶片公司英特爾表示，由於智能手機需求疲軟，四季度通訊晶片營收較預期少2億美元。據此測算，iPhone減少的銷量在870萬台至1,180萬部之間。Apple未受累升近2%，Intel仍跌7%。



報道指英國北愛爾蘭民主統一黨(DUP)決定將支持首相文翠珊修改後的脫歐計劃，消息刺激歐股上揚全線上升，英股升0.05%；德股升1.55%；法股升近1%。



【22:36】憧憬美國政府重開，加上有指聯儲局縮減資產負債表的行動可能提早結束，美股開市早段顯著做好，道指升204點，至24,757點；納指升55點，至7,128點；標指升16點，至2,658點。



摩根士丹利呼籲投資者在蘋果公司(Apple Inc.)公布業績前買入該股，相信該股已跌至具吸引力水平，加上股價已反映有關iPhone的不利消息。Apple股價早段升1.24%至154.59美元。



英特爾去年第4季扣除部分項目後每股應賺1.28美元，勝市場預期。惟近年作為增長引擎的數據中心業務，上季收入只有60.7億美元，較目標少約2億美元，中國市場銷售增長放慢亦帶來打擊，該公司更預期未來一年收入增長顯著放慢。英特爾股價早段急挫7.94%至45.81美元。

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