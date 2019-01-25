美銀美林：中國救市未夠力　國指下跌空間達30%

外國傳媒報道，美銀美林認為，中國股市很可能恢復跌勢，因政府現有提振經濟的努力未夠。



美銀美林中國股票策略主管崔巍表示，如果經濟增長數據繼續令人失望，香港國指可能會跌至7,600點，較周五(1月25日)收市價大跌30%；滬綜指則可能下跌約20%，至2,100點的底部。他補充，只有投資者確信更有效刺激措施到位後，市場才能實現大幅回升。



他稱，目前的刺激措施不足以遏制經濟增長放緩，本輪經濟周期的底部可能較大多數人目前預期的要遲一年才到來。



他表示，中國仍然沒有解決槓桿問題，而且隨着股權質押，甚至變得更糟。他補充，投資者過於樂觀，在達到合理估值之前將有另一輪下跌。他給國指年底目標是9,400點；滬綜指則為2,400點。



他認為，中央進行額外「重大刺激」的時期可能會在3月全國人大會議召開之後。如果經濟增長確實大幅放緩，政府將別無選擇，只能再做一輪。中國政府可能會增加基建支出，放鬆對住房和「影子銀行」的管控。如果人民幣屆時受到金融市場衝擊，決策者的任務將變得更困難。



他又指出，貿易戰可能會得到解決，但衝突將繼續醞釀，戰場將轉向科技領域，在華為和中興通訊身上發生的事情將會是常態。

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