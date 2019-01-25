iPhone XS台機限購清貨？兩高容量機款劈價1000元　

繼上月內地數大電商平台劈價促銷iPhone XS機款後，今日有香港iPhone代理電訊商亦宣布限購減價行動，



本港三大iPhone銷售代理商之一的數碼通電訊(SmarTone)在網站上宣布，推出個別iPhone XS手機限購減價優惠，包括售價最昂貴的512GB iPhone XS(不限顏色)及iPhone XS Max(銀色)分別各減價1,000元，前者由11,599元降至10,599元，後者則由12,499元降至11,499元，售完即止。據知，在即日傍晚時份，iPhone XS Max限購經已售罄，最新售價已調整回12,049元，只較原價12,499元便宜450元。



不過，先達廣場內手機店C&W trading負責人Gary表示，其實自上月中開始，iPhone XS的價格已局部有所下降。容量最大的512GB iPhone XS及iPhone XS Max開始減價，分別售10,000元及11,200元左右，較數碼通上述限購價更便宜。他解釋，這兩款高容量機款普遍較少人問津。



喜飛科技負責人表示，現時先達廣場內各手機店出售的iPhone XS現價都差不多，自去年年底已開始減價。另外亦有店主指，電訊商上台機促銷並不影響他們，目前市場整體購買iPhone的顧客，近幾個月來都有下降趨勢，自己亦只是每部iPhone XS賺「幾十蚊」。

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