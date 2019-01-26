葉尚志：創維估值有望提升

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，恒指已回升至27,000點水平，是三個多月來高位，在宏觀經濟未能確認轉好之前，相信27,000點樓上對於恒指來說，屬於階段性偏高水平。



另一方面，如果恒指要回升至28,000點以上，也就是回升至去年10月大跌前的水平，以同時段相對應的相關股市指數來看，可能也要看到美股道指再次突破26,951點再創歷史新高、又或者是滬綜指回升至2,827點以上。



因此，在相關股市指數的走勢未見同步配合下，28,000點可以假設為恒指現時的天花板阻力，恒指要走出一波獨立行情、向上突破27,000至28,000點阻力區，估計會是低概率的事情。



個股方面，創維數碼(00751)近期出現持續升勢，一方面是受消費措施的制訂出台，另一方面，工信部表示要探索利用5G技術開展4K內容傳播，都是刺激資金流入追捧的因素，建議可關注股價回調時的吸納機會。



本月上旬，發改委表示今年將制訂促進家電消費措施，其後工信部也表示要推動彩電產業發展，包括探索利用5G技術開展4K內容傳播、擴大彩電內需、支持「汰舊換優」活動，在正面刺激消息陸續出現下，創維成為了市場追捧的焦點之一。



集團現時估值依然吸引，預期市盈率6倍多，股息率有3厘，在看好氣氛帶動下，料估值有進一步提升空間，建議可於2.2元買入，止蝕於1.8元，目標2.8元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

