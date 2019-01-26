法、德股收市齊升逾1%　Vodafone急跌近半成

歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報6,809點，跌9點或0.14%；法國CAC指數收報4,925點，升53點或1.11%；德國DAX指數收報11,281點，升151點或1.36%。



歐洲央行於周四(24日)維持利率不變，該行行長德拉吉同時警告，地緣政治因素、保護主義崛起、新興市場的脆弱以及金融市場波動都存在不確定性。



汽車股及相關設份做好，福士汽車收升逾4%；戴姆勒升2.9%；輪胎生產商德國馬牌(Continental)上漲逾2%；雷諾(Renault)上揚近半成。



英股主要受電信公司Vodafone股價下跌所拖累，該公司上季業績遜預期，股價大跌4.89%。



瑞典電信設備製造商愛立信(Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson)季度銷售額按年增長10%，其股價全日漲逾3%。



瑞士香水生產商Givaudan去年度淨利潤下跌7.91%；其股價挫3.71%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

