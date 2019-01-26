鄺民彬：短線市況觀望味濃

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地去年GDP增長6.6%，為28年來最差，而按季度看亦持續回落，由首季的6.8%下滑至第4季的6.4%。同時，根據財政部公布，去年國企利潤按年升12.9%，較上半年的升21.1%明顯回落。



雖然中央近日以多項貨幣及財政政策以支持經濟，但措施到位需時，料內地企業盈利及經濟於首季的下行壓力仍大，繼續為投資市場帶來不穩定性。



去年內地的減稅降費達1.3萬億元人民幣，為支持經濟，中央表示今年將研究更大規模減稅及更明顯降費，市場料今年減稅降費的總規模或可達2萬億元人民幣。與此同時，工信部表示將要完善4K影片產業鏈，豐富4K影片內容供給，探索利用5G技術開展4K內容傳播，並進一步擴大彩電內需，支持彩電行業開展「汰舊換優」活動等，料對家電相關可起正面推動的作用。



事實上，根據工信部數據，於去年首三季，家電行業利潤總額增長20.3%，較上半年的升15.9%有所加快，再配合多項政策扶持，家電行業值得看高一線。



後市方面，投資者關注月底的中美談判走向，惟未抱有太大期望，加上早前有消息指，中國提出於未來6年將擴大採購計劃，以尋求對美國貿易順差於2024年達致平衡，惟此舉或令美元流入大減，影響外滙儲備，不利人民幣匯價表現。



另外，雖然近日市場氣氛好轉，但相信已反映大部分利好消息，加上華為事件及英國脫歐進展等將繼續為市場帶來不明朗因素。技術上，恒指受制於27,300點，由於農曆新年將至，若市場欠缺更多利好消息，將難以帶動投資氣氛，料大市短線將於現水平上落。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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