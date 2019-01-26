美股收市：道指升183點　英特爾逆市挫半成

美國股市周五做好。道指收報24,737點，升183點或0.75%；標指收報2,664點，升22點或0.85%；納指收報7,164點，升91點或1.29%。



全周計，道指累升0.09%；標指累跌約0.26%；納指則累升約0.11%。



美國總統特朗普周五公布，已與國會領袖達成臨時協議，結束長達34日的政府局部停擺，撥款重開政府至2月15日。特朗普說，聯邦僱員可以獲發薪金，並將與民主黨繼續辯論邊境牆撥款要求。



個股方面，摩根士丹利呼籲投資者在蘋果公司(Apple Inc.)公布業績前買入該股，相信該股已跌至具吸引力水平，加上股價已反映有關iPhone的不利消息。Apple股價全日升3.31%，收報157.76美元。



英特爾去年第4季扣除部分項目後每股應賺1.28美元，勝市場預期。惟近年作為增長引擎的數據中心業務，上季收入只有60.7億美元，較目標少約2億美元，中國市場銷售增長放慢亦帶來打擊，該公司更預期未來一年收入增長顯著放慢。英特爾股價急跌5.47%，收報47.04美元。

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