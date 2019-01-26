1周10大銀行新聞：人行為內銀永續債護航

1.人行創央票據互換工具 為永續債「撐腰」

中國人民銀行周四(1月24日)宣布，為提高銀行永續債(包括無固定期限資本債券)的流動性，支持銀行發行永續債補充資本，決定創設央行票據互換工具(CBS)。而中國銀行（03988）周五(1月25日)隨即發行內地首筆銀行永續債。分析認為，人行新舉措並非「放水」措施，但中行、中信銀行（00998）及民生銀行（01988）等資本水平受壓的內銀最受惠。



2.香港銀行貸款去年僅增4.4%

香港金融管理局公布，2018年香港銀行業稅前盈利按年增長19.4%，儘管多個指標表現不俗，惟貸款增長則放緩至4.4%。不過，金管局副總裁阮國恒形容，去年整體成績表現理想，強調香港信貸周期未見轉勢。



3.香港今年經濟恐僅增2.9%

國際貨幣基金組織（IMF）預期，今年香港經濟增長將放緩至2.9%，更警告香港面對的風險平衡已轉為下行，原因包括中國經濟增長放緩、中美貿易摩擦加劇，及環球金融狀況收緊等因素。



4.脫歐亂局滙控渣打遭殃

英國下議院下周二表決首相文翠珊的脫歐替代方案之前，大行摩根大通發表報告，狠削兩大英資銀行滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)目標價近一成，直言全球性銀行易受宏觀經濟影響。



5.渣打績差 傳遭大股東施壓

渣打集團(02888)近年股價表現欠佳，外電引述消息報道，大股東新加坡淡馬錫向該行管理層施壓，要求更頻密及詳細地匯報業務發展，若未來收入及盈利表現欠改善，不排除考慮要求派員進入渣打董事會。



6.招行不良貸率連跌八季

中國經濟增長放緩，市場關注內地銀行壞帳水平。招商銀行(03968)周三(1月23日)發表業績快報，資產質素令市場驚喜，2018年底不良貸款率為1.36%，連續八個季度錄得改善，相較2017年底顯著減少0.25個百分點。



7.港人養老金平均缺185萬

香港人難享美滿退休生活？友邦香港調查發現，港人憂慮退休儲備不足，儲備缺口高達185萬元，逾九成人已考慮退休後尋找兼職餬口，有市民甚至打算延遲9年至70歲才退休。有投資專家建議，市民應預留六成的工作總收入，才足夠退休生活。



8.貿談又傳阻滯 人幣曾跌穿6.8關

儘管中國去年經濟增長符預期，惟市傳中美貿易談判出現阻滯，連累人民幣匯價周內曾轉弱跌穿6.8關兌每美元。不過，在岸人民幣周五(1月25日)按日升305點子至6.7640兌每美元，日內高見6.7552；離岸價則升318點子至6.7742，約每百港元兌86.4元人民幣。



9.傳友邦及保誠擬競購合眾人壽股權

外電引述消息指，友邦保險（01299）及英國保誠（02378）均有意競購中國合眾人壽，並於幾星期內開始初步投標。合眾人壽計劃出售最多51%的股權，估值介乎15億至20億美元（約117億至156億港元），未來更有機會將全部股權出售。友邦及保誠均拒評事件。



10.銀公新指引統一銀行「轉錯數」處理程序

香港銀行公會將向業界指引，統一所有銀行處理錯誤轉帳程序，於3月25日起要求各機構收到客戶求助時，應於指定時間內通知錯誤收款人盡快交回款項，否則會負上刑事責任。

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