1周10大科技新聞：iPhone XS限購減價結束？

一周十大科技新聞如下：

1.iPhone XS台機限購清貨 減價千元

繼上月內地數大電商平台劈價促銷iPhone XS機款後，香港三大iPhone銷售代理商之一的數碼通電訊(SmarTone)周五在網站宣布，推出個別iPhone XS手機限購減價優惠，包括售價最昂貴的512GB iPhone XS(不限顏色)及iPhone XS Max(銀色)分別各減價1,000元，前者售價由11,599元降至10,599元，後者由12,499元降至11,499元，售完即止。



據知，在即日傍晚時份，iPhone XS Max限購已售罄，最新售價已調整至12,049元，只較原價12,499元便宜450元。



不過，先達廣場內手機店C&W trading負責人Gary表示，其實自上月中開始，iPhone XS的價格已局部下降。容量最大的512GB iPhone XS及iPhone XS Max開始減價，分別售約10,000元及11,200元，較數碼通上述限購價更便宜；因這兩款高容量機款較少人問津。



2.消費報告：上季iPhone銷量 XR佔四成

外媒報道，美國消費者情報研究合夥公司(CIRP)發表報告指出，去年第4季iPhone XR佔蘋果公司的iPhone手機總銷量的39%，超過XS和XS Max合計份額的26%。值得一提的是，與iPhone XS和XS Max不同的是，iPhone XR是去年10月26日才登場，只佔去年第4季部分時間。



3.三星手機最新「屏中屏」專利曝光

外媒揭露三星最新的「屏中屏」手機設計專利，為繼「M字額」、水滴屏等設計後，新的突破進展。目前「屏中屏」功能處於專利階段，暫未知何時商用。



該設計是在手機的前置鏡頭上加入一個低解像度的屏幕，在進行不同動作時，會顯示不同圖案。其顯示內容與主屏幕毫無關聯，可以顯示一些小圖案或其他背景，例如當量度心跳時，屏幕會顯示心跳圖案。另外，這屏幕本身是透明，可自行調節透明度，當使用前置鏡頭時，理論上會變成完全透明。



4.魅族發布「無孔」手機 靠黑科技反攻市場？

近年在內地手機市佔率大幅滑落的昔日名牌魅族，發布一款號稱當今最頂尖科技的智能手機Zero，最特別是機身無任何孔位，既沒有耳機孔、充電USB插口，甚至連電話SIM卡糟也沒有。



現時，各大智能手機廠商除了爭奪使用驍龍855晶片的首發外，無孔手機也可能成為今年的熱點，魅族在預售海報指「World's 1st holeless phone」，就是世界第一款無孔手機之意。該款手機完全透過無線操作，包括上台時沒有實體SIM卡。另可透過無線藍牙5.0耳機來聽音樂。



魅族同時發布55W快充技術，應用於該手機上，據稱20分鐘可透過無線充電器充滿電。



5.LG下月24日發布5G手機 配備驍龍855晶片

外媒報道，LG電子將於2月24日發布旗下首款5G智能手機，將使用高通驍龍855晶片。據LG表示，該手機將設有散熱區，較LG V40的舊款散熱區大2.7倍，有利用家玩手遊；另電池容量會增20%至4,000mAh。



6.中國去年第4季智能手機出貨量跌11%

據研究機構Strategy Analytics數據，2018年第4季中國智能手機出貨量按年跌11%，至1.08億部。華為成為中國市場的領先企業，蘋果公司和小米(01810)均失勢。



華為在第4季的中國智能手機出貨量錄3,000萬部，市佔率28%。大陸廠商OPPO及vivo分別佔第2與第3位，市佔率20.8%和20.6%。蘋果公司排名雖超越小米，佔據第4位，市場份額10%，但iPhone出貨量按年跌22%，是自2017年初以來的最差表現。小米下滑至第5位，市佔率9%。



7.果粉注意！傳AirPower今年登場

外媒引述消息報道，蘋果公司的無線充電板AirPower將量產，可望於今年推出。消息指，用於AirPower的玻璃鈍化封裝(GPP)橋式整流器，由台企敦南科技所生產，隨着量產，出貨量將增加。另在內地上市的立訊精密(002475.SZ)，負責生產AirPower的充電墊，也開始有關生產。



蘋果公司在2017發布iPhone X時，同時公布AirPower，但因涉及技術問題，無線充電板至今仍未見蹤影。而大力發展該產品的最終目的，是要去除iPhone的所有按鈕及包括Lightning等的接頭。



8.AI鑽石鑑別工具拓商機

在線鑽石買賣市場發展，一直因消費者對產品真偽存疑，令發展進度緩慢，如僅憑高解像度的照片，根本很難作為鑽石的認證。外媒報道，瑞士鑽石諮詢公司diamond Pro運用人工智能(AI)技術，開發全球首款AI鑽石鑑別工具Ringo，幫助鑽石買家，根據其對鑽石的認證、形狀、鑲嵌風格和貴金屬類型等規格，在購買前作最佳選擇。



9.復出救市 iPod touch 7設計配置看齊iPhone？

外媒消息稱，蘋果公司正在打造新一代iPod touch 7，將採用iPhone的「M字額」設計，更用上7吋屏幕，解像度1920×1080像素。據悉，iPod touch新版本將於今季開售，是該系列自2015年後首次迎來新版本。



這款iPod touch將搭載A11處理器，有2GB記憶體，設備128GB和256GB兩個存儲空間，支援人臉識別開鎖、無線充電等。而該機根本就是一部不支援流動網絡，亦不能打電話的iPhone，其餘配置和功能與iPhone看齊。消息稱，新一代iPod Touch最低配置的32GB版本，售價將低至約2,300港元。



10.Uber研發可自動駕駛單車

外媒消息指，Uber計劃將自動化技術整合到旗下共享單車及共享電動滑板車項目，這可能讓單車及電動滑板車具備自動駕駛功能，但具體細節仍不明確。



內地大城市街上車水馬龍，且駕駛單車屬「鐵皮包骨」，若依靠自動導航，是提升駕駛安全度，或令人更膽戰心驚？有消息指，Uber正在探索各種方法，希望通過傳感器及機械人技術來提高我們電動滑板車和單車的安全性、使用體驗及營運效率。

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