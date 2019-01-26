新盤部署：布少明指Downtown 38投資客佔四成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，馬頭圍Downtown 38上周沽清首輪單位後，不乏向隅客，周六(26日)次輪開售，該行客人出席率8成，上輪向隅客紛紛到場揀樓，復活票佔約9成，另該行約有4成為投資客，80後、90後客人佔達6成。



布稱，項目銷情持續理想，由於該盤位處市區，吸引不少用家及投資客，當中，長線投資客佔約4成，估計落成後實用呎租達60港元水平，租金回報率約3.5厘。該行有2組客擬斥1,200萬元購2伙作長線之用。



他說，農曆新年將至，但多個焦點新盤推售，成交活躍，故1月一手交投可望錄得逾2,000宗，按月大升。

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