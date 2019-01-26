傳英央行拒絕馬杜羅政府提取12億美元黃金

外電引述消息報道，陷入困境的委內瑞拉馬杜羅政權，正竭力保住存放在海外的現金，不過，其向英國央行提取12億美元黃金已遭拒。



據悉，委內瑞拉中央銀行持有80億美元外匯儲備，上述12億美元黃金是其中一部分。



消息指，在英國央行拒絕馬杜羅政府提取黃金前，包括美國國務卿蓬佩奧等美國高級官員，建議英方協助阻止馬杜羅政權獲得其海外資產。英國亦已跟隨美國等國家，認可委內瑞拉反對派領袖瓜伊多為委內瑞拉的合法總統。



委內瑞拉亂局持續，國際油價做好，紐約期油收市報每桶53.69美元，升56美仙或1.05%；布蘭特期油收報每桶61.64美元，升55美仙或0.9%。分析指，由於美國已對伊朗落實若干制裁，若委內瑞拉也遭制裁，油市供應緊張或推動油市迅速上漲。

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