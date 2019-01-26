中證監主席換人　易會滿接任

內地官方傳媒報道，中共中央決定，任命易會滿為中國證監會黨委書記，免去劉士餘的中證監黨委書記職務。國務院決定，任命易會滿為中證監主席，免去劉士餘的中證監主席職務。劉士餘另有任用。



據工商銀行(01398)網站資料，易會滿自2016年6月起任工行董事長、執行董事。他於1985年加入該行，曾任工行浙江省分行副行長、江蘇省分行行長、北京市分行行長等職。自2005年10月起，歷任工行高級管理層成員，副行長、行長、副董事長、執行董事。其持有北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位、研究員。



據中證監網站資料，劉士餘在2016年2月任中證監主席、黨委書記。他自1987年，先後在上海市經濟體制改革辦公室、國家經濟體制改革委員會工作。1994年11月起，先後任建設銀行房地產信貸部副主任；人民銀行銀行司助理巡視員、副司長；人行監管二司副司長、司長；人行辦公廳主任、黨委辦公室主任。另在2004年7月任人行行長助理、黨委委員。及至2006年6月，擔任人行副行長一職。並於2014年10月任農業銀行黨委書記，以及同年12月任職農行董事長。

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