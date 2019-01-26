豬年股市點走？預言話...

港股連升4周後，回吐壓力真的大增？若往績正確的話，或許下周直至2月初股市仍會堅挺，最快到2月中才會見到明顯回吐...



【風水指數預言：豬年股市勁波動 股災月喺...】

首先看看港股，中信里昂證券本周發表最新2019風水指數，指今年為己亥豬年，風水命盤多波動，就股市而言，宜止蝕，不宜高追。



該行預測，今年未必有「五窮六絕七翻身」，皆因風水指數估計，新曆5、6月市場信心回暖，有錢可賺，但7月中旬勢必低收；而9月將出現下半年「最大一跌」，11月是全年最佳月份，12月股市仍跌，但全年仍會以「豐收」作結。(本文附圖一)



事實上，回看1971年、1983年、1995年，以及2007年，4次豬年港股皆是升市作結，但願2019年不會斷纜吧！



板塊方面，風水指數預言「八字圖上火燒全年」，科網應有良好表現；電訊、石油副產品及公用事業股前景光明。包括建築及房地產在內的屬土行業將在夏末表現不錯，而旅遊、油漆、物流、酒店及各種航運業亦將在下半年「乘風起勢」；不過，屬金行業，例如金融及機械，就克制多於進步了。



買樓又如何？向西南和東北遇上「災星」，恐帶來疾病及災禍，最好避而遠之。順帶一提，今年屬「馬、羊、兔」大吉大利；「鼠、龍、雞」相對不錯；「豬、牛、蛇、虎、狗、猴」可能犯怒於太歲，需要隨機應變。



【A股農曆新年前後10日有驚喜？】

港股要升，都要看A股及美股，它們如何呢？農曆新年愈來愈近，由於今年2月4日「年三十」A股已「收爐」，即由下周一(1月28日)起，A股狗年僅剩餘5個交易日！



數據顯示，自2009年以來，最近10年A股在農曆新年前後(臘月十八開始到正月十八)(即今年1月23日至2月22日)，各主要指數大部分都呈現明顯升勢，當中只有2013年、2016年，以及2018年表現較差，其餘7年都普遍上升。值得留意的是，「失準」的3年沒有接連發生，或預示今年有驚喜。



若再細看，有內地券商曾統計，過去17年，在農曆新年前5個交易日及後5個交易日，滬綜指上漲機會達90%，平均升幅約4%。若單計春節前5個交易日，上漲機會更大，高達93%；春節後5個交易日，上漲機會也達80%。



一旦如此，A股下周很大機會以升市「收爐」，港股或能受惠。



【異象：美消費情緒大跌反是利好？】

講完A股，另一個會影響港股的當然是美股，本周亦有異象。擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，近期美國消費者情緒大跌，對股市而言反而是好消息，因往績顯示，它們有相反關係。



美國密西根大學消費者信心指數於上周五(1月18日)出乎意料大跌，一下子返回2016年10月以來最低值，令市場大跌眼鏡，美股一度受累，因這是美國總統特朗普上任以來最差，被視為經濟可能見頂。



不過，Hulbert指出，去年3月，該指數創下14年新高，理應很雀躍，但他反而呼籲投資者獲利套現，原因正正是它們的相反關係。自1977年起，該指數就每月公布一次，有趣的是，它與反映科技股的納指有着很強的相反關係，而納指與標指及道指亦有正關連。(本文附圖二)



如果這關係持續，預示美股2019年整年都不用怕。信不信由你了...



【鱷王：下次衰退一生最痛 或由歐洲開始】

雖然經濟暫且未見衰退，但總有一天到來，結果會如何？全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏索羅斯而號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)本周警告，下一次全球經濟倒下不但會對金融市場造成巨大影響，更會是他人生之中最驚嚇。他一直估計衰退兩年內到來。



他說：「長遠而言，最令我感到驚怕的是我們缺乏貨幣刺激政策，這是我們最有價值的救市工具。與此同時，我們正面對更大的政治和社會對抗。因此，下一輪經濟倒退是我最擔心的。」



他又重申，目前遇見的政治問題及貿易糾紛，讓他聯想到1930年代大蕭條時期。他說：「這些政治事件現時與經濟有高度關連，我認為已變成目前投資環境的特徵。」



事實上，同屬「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下對沖基金的聯席首席投資官Greg Jensen本周也表示，其經濟增長前景展望較市場和央行官員更悲觀。



他警告，歐洲市場將是第一個考驗，因為該地區經濟水平更差，通脹更低，許多地方接近通縮，並且已是負利率。他們的動向將成為全球領先指標，因他們很難更加放鬆救市，而美國或中國則擁有更多可用的工具。



【中美談判最終協議將是「新世界秩序」？】

說及下次經濟危難，目前金融市場最關注的，莫過於中美貿易談判，惟本周有資深官員警告，協議有可能違法！



世界貿易組織上訴機構前主席James Bacchus指出，早前有報道透露，中國願意在未來數年徹底消除對美貿易盈餘，涉及購買1萬億美元的美國貨品。姑勿論最終能否做到，但最大問題是這項交易「很可能違法」。



他表示，因為中美皆是世貿組織成員，受到反歧法規例監管，有責任確保在貿易上不偏袒任何一個國家。再者，中國任何一項有關於補貼的改革，都必須要符合世貿所有成員的利益，不能只對美國有利。



舉例來說，目前中國已承諾增加對美國進口大豆，但整體消耗量很可能不會上升，即中國可能會將原本在巴西採購的大豆，轉移向美國購買，這樣的話，已經違反了世貿的規定，因為美國將會在巴西身上奪取利益，巴西可以向世貿要求，對中國採取法律行動，而且會勝訴，結果是面對制裁。



若中國面對制裁，結果是會失去享受投訴國(例如巴西)的經濟得益，因它們總有其他貿易往來，每年損失可以高達數以十億美元計。



難怪大型資產管理公司Investec創辦人兼總裁Hendrik du Toit本周表示，中美談判是談「新世界秩序」。他說：「中美貿易談判最大的不明朗因素是它不是純粹談貿易。自共產主義沒落後，過去超過20、30年，世界擁有着十分、十分良好的營商環境，如果這個世界秩序被破壞，形成新世界秩序，帶來的挑戰將是巨大。」



【中國經濟增長28年最差 為何難救？】

講起中國，2018年經濟增長降至6.6%，為28年最低，近期金融市場因憧憬救市政策，未見大幅調整。不過，情況恐怕未必樂觀...



為何今次中國經濟放緩絕不簡單、與以往不同？那就要明白中國消費者的使錢習慣已轉變。以往外國人形容中國消費者是「過度儲蓄」，因此，每當政府嘗試救市時，都會推出政策刺激開支，例如透過稅務優惠等。不過，目前情況已不同了。



被譽為美國華爾街最出色的中國經濟分析機構Autonomous Research的數據顯示，自2008年以來，中國家庭負債增長已是收入增長的兩倍左右。在2014年，即中國經濟對上一次放緩時，家庭債務佔國內生產總值(GDP)約40%；惟4年多之後，已升至60%，與歐洲及美國看齊。(本文附圖三)



獲認同為中國債務星級分析師的朱夏蓮(Charlene Chu)表示，假設2014至2018年所有家庭債務的平均利率為6.5%，中國家庭的利息和本金負擔已從2014年底的4萬億元人民幣，增加到2018年底的8萬億元人民幣，負債足足倍增。



更甚的是，在這倍增的債務背後，同一時期收入只增長40%。若計入通脹，這額外的4萬億元人民幣債務，相等於2018年全年零售額的11%。不少中國人開始入不敷支，足見中國要繼續刺激內需，根本是較以往艱難。



值得關注的是，如果沒有消費者，中國經濟根本不能揭開新一頁，因為已不能再「食老本」，經濟需要徹底由依靠外國投資轉至內需。因此，中國政府除了要解決企業及金融機構的高槓桿行為外，更要想辦法確保消費者在要還債的情況下，仍然肯維持高消費。



要消費，首先就要穩就業，兩者是一致的，惟目前就業已開始走下坡。根據官方數據顯示，去年下半年新增職位已按年下跌，對上一次出現該情況是2015年3月，當時經濟亦是放緩。更甚的是，官方機構最新對中國家庭的調查數據顯示，2018年第4季工資增長已由第3季的8.6%，放緩至6.8%，為2016年第3季以來最慢。



以往中國經濟下滑時，政府都會推出刺激消費政策，例如在2009年，政府大力推動家電稅務寬減；2009至2015年則刺激汽車銷售。目前問題是2018年中國汽車銷售出現逾20年以來首次倒退，政府立即研究刺激政策，尤其是推出更多減稅措施，但成效可能有限，因為中國整體稅務收入約16萬億元人民幣，惟家庭債務已達8萬億元人民幣，減稅空間有多少？當然，中國可以透過減息來刺激借貸，但要面對資金外流及人民幣貶值問題。



【股市錢難賺！神級指標預言未來10年「食穀種」】

最後分享一下作為投資者，當然想知道趨勢，可惜的是，現時有「神級」指標預言未來7至15年恐怕「食穀種」...根據外媒分析員搜集資料，配合目前美國標指估值，大概可分為以下4個指標：



●席勒指標

席勒(Robert Shiller)來頭不少，他是2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標，被市場人士廣泛應用，現為美國耶魯大學著名教授。



若根據他的CAPE指標預測，未來10年，美股每年平均回報率約2.6%。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後回報是3,490美元(約2.7萬港元)，10年總回報約三成。



●股神指標

「股神」巴菲特相信無人不知。若以他奉行的估值指標，即標指市值除以美國國內生產總值，來計算股市未來10年回報的話，答案是「-2%」。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後回報是2,206美元(約1.7萬港元)。



●Q指標

Q比率(Tobin's Q Ratio)是由諾貝爾經濟學獎得主James Tobin於1969年提出，主要是比較企業價值。若以此指標衡量未來10年投資的話，答案是「-0.5%」。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後是輕微虧損。



●瓊斯指標

市場上有所謂「瓊斯綜合指標」(Jones’s Composite)。它是參考「股神指標」再加上人口變化。例如美國人口老化會令需求下跌。若以此指標衡量10年投資的話，答案是「-4.1%」。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後回報是1,776美元(約1.38萬港元)。換言之，10年總虧損是34%，與美股2000至2009年「迷失10年」類似。



不過，該指標顯示，美股未來5年是正回報約1%，之後5年才急跌9%，拉勻就是平均每年-4.1%。



接下來的問題是：上述這些指標準確嗎？根據自1964年至2018年的統計，它們平均低於標指實際總回報約6%。若趨勢持續的話，雖然未來10年仍有望正回報，但真的別奢望回報甚豐...美股不濟，港股亦不會太好。

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