摩通：比特幣跌穿挖礦成本　不要作對沖之用

摩根大通報告指，去年第4季，比特幣的生產加權現金平均成本為4,060美元，目前比特幣價格回落至3,600美元水平，意味比特幣的價格已低於挖礦成本。



該行跨資產首席策略師John Normand表示，比特幣等虛擬貨幣的價格大幅波動，其儲值功能非常低，不適合作為投資組合的多元化對沖工具。



報告指，全球挖礦成本各異，運行高性能電腦設備需要大量電力，電費成為挖礦最大的成本，而中國礦場通過直接與發電廠簽署購買協議，降低電費，令中國挖礦成本為每個約2,400美元。



除了中國外，挖礦的虧損逐漸擴大。報告預計，未來更多高成本生產商將被迫出局。若部分高成本生產商退出，只剩下中國礦場，比特幣生產成本可以降至低於1,260美元。



據CryptoCompare數據，比特幣近24小時一度失守3,600美元水平，低見3,549美元，最新報3,628美元，升1.3%。

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