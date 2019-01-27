陳鳳珠：推動轉型　內需升級

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股上周初曾升破去年12月的高位27,200點，目前於27,000點關口上落。由於市場觀望中美貿易談判，加上臨近期結及農曆新年假期將至，料大市將繼續於現水平上落，估計短線恒指將於10天線26,800點水平至27,300點之間徘徊。



內地去年內地經濟增長放緩至6.6%，但仍高於目標水平，預期今年的經濟增長目標或有機會定於6%水平。估計今年內地將積極推動消費升級，以支持內需增長，亦會加大基建投資。



儘管內地的經濟增長放慢，但內地經濟正從高速增長轉向高質量的發展階段，因此增速放緩實屬正常，且內地的經濟增速相對全球經濟，仍然處於高水平。至於「質」的發展，主要提升人民生活水平及質素，故要着力解決民生的重點難題。



國務院表示今年要爭取明顯降低重點慢性病的藥品價格，且要嚴格監管疫苗，加強用藥的保障。早前國務院表示國家組織藥品的集中採購政策，所選擇11個城市展開的試點工作，履行日期為今年3月至明年3月，估計期內未必會進一步擴大集中採購的藥品範圍或試點城市，料可紓緩藥企的經營壓力。



另外，人行展開今年首季的定向中期借貸便利操作，操作金額為2,575億元人民幣，利率較中期借貸便利優惠15個基點，且實際使用期限可達到3年。今年人行將積極確保「活水」流向實體經濟的重點領域，為經濟高質量發展提供良好的金融環境。預期3月的兩會結束後，內地將會有更多扶持政策的細則出台，屆時投資氣氛將會好轉。



目前市場靜待本周中美舉行貿易會談，由於特朗普非常關注技術轉移及知識產權問題，估計就此兩項議題並不會作出讓步。不過，美國企業盈利開始轉弱，經濟增長或會放緩，故預期美國或未必能繼續持強硬態度。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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