鄺紫珊：東盟股票基金　年初表現亮麗

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，東盟市場在經歷去年第4季的調整後，踏入新一年，市場也開始重拾風險偏好，資金逐步回流股市。截至1月中旬，菲律賓、新加坡及印尼三地股市都有明顯的升幅，分別為6.1%、4.7%和3.7%，是全球主要股市升幅前十名的地區。



年初至今，東盟股票基金都表現亮麗，相關基金都有超過4%的回報，這主要是受惠於聯儲局加息步伐放緩，中美貿易談判有進展等，有關利好消息帶動市場重新注視東盟股市。在經歷之前的調整後，投資價值又在浮現。



根據世界銀行1月份發表報告指出，亞洲新興市場及發展中經濟體的增長率，將從2018年的6.5%輕微放緩，但預期今年仍有6.3%，2020年可達6.4%。根據亞洲開發銀行預測，東南亞地區今年經濟增長率可望達到5.1%水平。由於區域勞動人口持續增長，且中產階級增加及收入上升均有助帶動消費需求，加上政府仍持續推動經濟和行業發展政策，故對中長期投資前景並不看淡。



就單一市場去看，印尼今年企業盈利增長速度預計年增率達12%，企業盈利增速為東盟五國之首，也是五國當中唯一連續3年企業盈利增長速度維持雙位數的國家。加上目前印尼央行並無緊縮壓力，對股市走勢相對有利。



新興市場經過去年調整後，預期今年有機會作短線反彈。在三大新興市場中，以亞洲新興東盟國家的經濟基本因素最強，待中美貿易戰形勢趨向回穩，東盟國家股市值得期待。



不過，投資者在布局東盟股市時，最好以區域基金參與，建議不要集中單一國家基金投資，可考慮以定期定額的方式長線參與，以減低投資波動風險。另外，在布局時，也需要注意今年國際政經發展、匯率走勢及資金流向等。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

