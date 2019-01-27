鄭勤龍：美團進退失據　暫不宜撈底

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，隨着近年內地消費者的收入上升及對餐飲服務消費習慣的改變，線上餐飲外賣平台的普及與發展可謂與日俱增。可是，去年9月以第二隻同股不同權身份來港上市的美團點評(03690)，股價從上市至今卻連連下跌，低位在月初曾見40.25元，相比上市價69元，已下跌超過40%。



雖然線上餐飲外賣平台在內地擁有龐大的市場潛力，不少餐廳在上架後的生意額亦有明顯的上升與增加。然而，據央視財經的報道顯示，由於美團外賣的佣金已上調到商家付不起的程度，因此引起大批餐飲商家的下架潮。



據資料顯示，美團外賣目前的戰略合作商戶佣金為14%左右，非戰略合作商戶的佣金為19%；在南方一些地區，有的城市佣金為22%，最高的地方為26%。



餐飲業內人士表示，一般餐飲的毛利率約60%，房租成本20%，人工成本大約在15至20%之間，因此假若外賣佣金提高到20%以上的話，參與外賣平台的商戶純利潤只有不足5%，甚至乎是沒有。



很明顯，即使生意額再高，但無利可圖也等同白做。美團又是甚麼原因要提高佣金，難道會不明白唇亡齒寒的道理嗎？



根據資料顯示，2018年第3季度，美團點評營收約為191億元人民幣，雖按年上升97%，但目前仍處在虧損狀態，該季度虧損金額約為24.6億元。其中，餐飲外賣收入111.72億元人民幣，佔總收入的58.6%。因此，如果美團外賣不提高佣金，恐怕虧損只會繼續加大。



從玄學角度分析，美團正在處於《易經》第二十九卦，坎為水的卦象中，處境甚不樂觀，而且進退兩難。目前集團在內地的外送市場市佔率只有42%，相比於阿里巴巴集團旗下餓了麼的51%仍然落後，而且滴滴出行也正在多個城市陸續推出「滴滴外賣」服務，預期餐飲外賣平台在市場的爭奪只會愈來愈激烈。加上美團的基礎投資者禁售期將於3月到期，對股價將造成不少壓力，故建議投資者還是不宜在現階段撈底為妙。

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