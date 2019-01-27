御峰理財：月供股票非抗通脹良策

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，通脹猛如虎，放在銀行的儲蓄，其購買力只會日漸減少。為了抵禦通脹，投資理財成了大眾的必修課。社會上亦愈來愈強調「財商」，理財著作更常見暢銷書榜，證明需求殷切。現時一般市民接觸到的投資計劃，以月供個股或基金為主，但兩者孰優孰劣？



月供股票，談起來可以非常吸引，特別是不少倡議者以科技股股王或收息股作例子，引證月供股票回報亮麗。可是，選擇這類模範股的人皆犯了事後孔明的偏誤(Hindsight bias)，因為一般人並無能力選出未來多年表現好的股票。



過去表現不代表將來回報。即使是藍籌股，也不代表風險低。股齡較深的讀者應記得，過去二、三十年的過氣藍籌股王，昔日人人爭相買入，現在淪為過街老鼠。若不慎月供了這些股票，只能看着血汗錢換來一堆蟹貨。



相對而言，月供基金較為安全。因為基金由專業人士管理，不會將所有雞蛋放在同一個籃子裏，降低非系統風險，即將某個行業或個別公司的證券產生影響的風險分散。再者，有別於股票，各種基金有不同的投資目標，包括資本保存、收入、資產增值等，滿足投資者需要。



挑選基金的方法簡單，投資者可以透過基金的產品資料概要，了解基金的投資目標、投資策略、投資資產類別、派息政策，全年經常性開支比率及風險。此外，也要細閱基金月報，從而掌握基金市場分布、行業分布及最大持倉等資訊。



長遠而言，縱使股票回報較債券高，但亦較波動。如在金融海嘯時，港股回調超過六成。故此，月供的投資者要有足夠的心理準備，堅持在波動的市況繼續月供。否則，則變成擇時進場，因而得不嘗失。



最後，投資者宜要留意月供基金時的收費。市面不少提供月供基金的機構都要收取基金認購費，而且終止計劃時又要另收費用。所以，投資者宜選擇豁免首次購買費的平台，避免未見官先打三十大板。

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