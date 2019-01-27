趙文傑：金礦商併購的啟示

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，金礦業近日發生一宗重大收購合併。美國Newmont礦業公司宣布斥100億美元，收購加拿大同業Goldcorp。完成後新合組公司將命為Newmont Goldcorp，預期未來10年的黃金年產量達到600萬至700萬安士，超越現時市場一哥Barrick Gold，進身為全球最大金礦商。



是次收購為金礦業歷來最大宗。事實上在這宗交易發生前，Barrick Gold於去年九月亦以54億美元的估值，收購另一家同業Randgold Resources。金礦巨擘於近期輪流進行大型收購，某程度上是反映兩大原因：一是企業願意以現時估值透過收購同業來擴充業務，成本較自行開採新礦為低；二是看好金價前景。



金價自去年8月中展開升浪，費城金銀指數由當時的低位每安士1,160美元，至今已大幅上漲10%，至1,280美元水平。有留意本欄的讀者，應知道筆者在各項資產類別當中，對黃金的前景最為樂觀，主要考慮到供求，以及適時發揮避險作用等因素。此外，一個長期妨礙金價升勢的因素，近期亦因聯儲局的轉軚而消除。



聯儲局主席鮑威爾於本月初加息的立場明顯軟化，指由於通脹低迷，當局會保持耐性以觀察經濟變化，沒有預設加息路線，暗示若經濟轉差，不排除暫停加息。至於其他官員亦口徑一致，當中一向以鷹派形象示人的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾，表示如果通脹沒有升溫，今年可以不加息；而達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭近期亦稱，面對經濟前景不穩定，對利率敏感的行業表現疲弱，以及金融狀況緊縮，聯儲局應該先暫停加息。



由此可見，在總統特朗普的連番施壓下，聯儲局已經由鷹轉鴿，預計未來的加息步伐將與去年市場預期的會有頗大出入。在此情況下，對於非生息資產的黃金來說，是非常的利好消息。筆者繼續建議每當金價出現調整時，就是吸納的最佳時機。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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