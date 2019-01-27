陳健豪：美元乏利好因素　不宜追捧

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，近日吸引筆者眼球的消息，乃國際貨幣基金組織(IMF)再度下調環球經濟增長預測。當中，提及的英國硬脫歐，以及中美貿易紛爭從而拖累中國經濟等因素，均由2018年延伸而來。筆者認為，IMF三個月內兩度下調預測，不是計錯數，就是因近期出現了一些新的因素，令經濟有進一步惡化風險。其中，美國政府停擺或中美貿易磋商出現阻礙，可能就是當中原因。



美國政府關門已個多月，市場一早預期1月份的經濟將會明顯受損。不過，由於多個部門放無薪假，連帶經濟數據都沒法更新，市場上十分缺乏反映美國經濟放緩的數據及消息。例如，佔美國經濟近七成比重的消費數據如零售銷售都暫停公布，反而歐元區和中國數據欠佳導致美匯指數相對受追捧，重上96水平的兩星期高位。但橫看豎看，政府停擺總不可當作好消息吧？難道反會刺激消費意欲？美元上升實在有些無厘頭！



另外，油價經過年初由低位每桶42美元大幅回升後，已開始無力。其中每桶58及64美元更屬重要阻力，相信很多淡友於去年第四季度油價急跌後都蠢蠢欲動，希望於此區建立淡倉搭順風車。此等因素亦推高了美元兌加元。



技術上，美元兌加元已重上1.33水平，筆者前周建議於1.32下方買入的操作策略終有明顯盈利。本周建議可於1.3380先行獲利，始終1.35水平阻力甚大，美元亦缺乏自身有利條件，因此美元兌加元或只於1.32至1.35區間整固，暫未有條件突破，不宜過度追捧。

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