潘梓生：避險降溫不利金價

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，踏入2019年，股市大幅反彈，避險情緒也急速消退，避險貨幣日圓已回吐全月升幅。金價在去年12月升幅驚人，踏入1月則持續於1,280至1,300美元之間整固，近一周整固區間已下跌至1,278至1,287美元，走勢已轉為弱勢。美元反彈，加上避險情緒轉弱，也是令金價轉弱的原因。



筆者發現，近期金價走勢與聯邦基金利率期貨走勢於過去兩個月極為脗合。市場近期認為聯儲局加息概率愈來愈低，以致聯邦基金利率期貨持續上揚，升勢亦與金價極為脗合。當蘋果公司公布盈警當天，利率期貨急升，當時市場甚至認為聯儲局今年傾向減息。不過恐慌過後，股市反彈，利率期貨也明顯轉為弱勢，市場現時認為聯儲局較傾向於一九年維持息率不變，加息一次的概率為兩成。



市場避險情緒已轉弱，加上在美國經濟基調仍然良好的情況下，減息概率實在不高，因此利率期貨短期高位應已出現，也將帶動金價出現明顯回落。短期而言，金價仍然於1,278至1,287美元之間整固，投資者可部署沽出黃金，並以1,260美元作為獲利目標。

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