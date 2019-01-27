馬煒喬：聯儲幣策難測 全球續Chok

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，執筆之時，傳出中美經貿磋商會議被取消，中國及美國政府官員立即進行闢謠，反映有關問題對金融市場重要性。特朗普與民主黨人持續爭鬥，政府部分關門問題解決遙遙無期，美國政府問題已成為全球市場不穩定因素。



如果政府關門持續很長時間，美國經濟第1季度可能出現零增長。第1季度經濟通常是疲軟的，很多經濟學家預測，美國經濟將於明年出現衰退。



踏入2019年，各國股債波動並沒有煞停迹象，近期風險資產不斷跌價，市場正估計加息周期是否臨近尾聲。美國聯儲局利率決策已令美國今年的經濟增長放緩，再加上海外經濟增長放緩，美國經濟今年正減速。



再者，聯儲局貨幣政策面臨不確定性。投資者愈來愈相信，聯儲局不會在這一年加息。利率期貨顯示，市場估計在今年年底前，降息的概率達50%以上。



不過，今年美國聯儲局投票委員組成將發生改變，4名新票委中有3人為「鷹派」主張加息。這意味着，即便美國總統特朗普經常批評聯儲局主席鮑威爾及其利率政策，仍阻擋不了其內部的加息聲音。美國因素已然不利全球金融市場！

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