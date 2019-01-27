徐惠芳：油價50美元有支持

國泰君安外匯分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，美國部分部門繼續停擺，累積大量數據未能如期公布。共和民主兩黨持續就興建邊境圍牆撥款而角力。市場主要關注全球貿易摩擦，以及美國政府關門的解決進展，加上英國或延遲脫歐，帶動風險胃納回升。



CME美聯儲觀察顯示，聯儲局今年1月維持利率不變的機會為97.3%，加息和減息的機會分別為2.7%和0%。美匯指數上周五歐市在96.40水平整固，上方阻力96.95、下方支持95.80。



截至1月24日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF)的黃金持倉量為809.76噸，按日不變。金價在每安士1,285美元整固，上方阻力1,300、1,320，下方支持1,265、1,240美元。



美國EIA公布，上周汽油庫存增加405萬桶，前值為增加750.3萬桶；精煉油庫存減少61.7萬桶，前值增加296.7萬桶；原油庫存增加797萬桶，前值為減少268.3萬桶。諮詢機構Rystad Energy預期，未來6年美國氣液產量將超過每日2,400萬桶，假設期間美國原油均價在每桶58美元。另外EIA預期，2019年美國原油產量將增至逾每日1,200萬桶，創紀錄高位。紐約期油連升3周，上周五歐市在每桶53.65美元整固，趨勢往上，下方支持50.50、47.60美元。

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