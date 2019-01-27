備戰星期一：6大名家教你投資防衛術

上周中國經濟數據出爐，去年增長僅6.6%，為28年來最差，凸顯全球經濟荊棘滿途。在中美貿易談判重量級人物即將會面之際，人行推出票據互換工具，引發市場對中國版量化寬鬆的憧憬，股王騰訊亦趁新遊戲獲放行而炒上。恒指全周累升478點或1.77%，國企指數累升236點或2.23%。散戶未來應該如何部署？投資者不妨參考周日《東方產經》的專家們就股匯及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，本月上旬，發改委表示今年將制訂促進家電消費措施，其後工信部也表示要推動彩電產業發展。創維成為了市場追捧的焦點之一。集團現時估值依然吸引，預期市盈率6倍多，股息率有3厘，在看好氣氛帶動下，料估值有進一步提升空間。

【葉尚志：創維估值有望提升】

http://bit.ly/2CQQVCX



2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，雖然近日市場氣氛好轉，但相信已反映大部分利好消息，加上華為事件及英國脫歐進展等將繼續為市場帶來不明朗因素。由於農曆新年將至，若市場欠缺更多利好消息，將難以帶動投資氣氛，料大市短線將於現水平上落。

【鄺民彬：港股短線觀望味濃】

http://bit.ly/2CLxDix



3、曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，美國總統特朗普與民主黨人持續爭鬥，政府部分關門問題解決遙遙無期，美國政府問題已成為全球市場不穩定因素。如果政府關門持續很長時間，美國經濟第一季度可能出現零增長。很多經濟學家預測，美國經濟將於明年出現衰退。

【馬煒喬：聯儲幣策難測 全球續Chok】

http://bit.ly/2G1Mjx7



4、亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，市場避險情緒轉弱，加上在美國經濟基調仍然良好的情況下，減息概率實在不高，因此利率期貨短期高位應已出現，也將帶動金價出現明顯回落。短期而言，金價仍然於1,278至1,287美元之間整固，投資者可部署沽出黃金，並以1,260美元作為獲利目標。

【潘梓生：避險降溫不利金價】

http://bit.ly/2DCnJ4y



5、國泰君安外匯有限公司分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，紐約期油連升3周，上周五歐市在每桶53.65美元整固，趨勢往上，下方支持為50.50及47.60美元。

【徐惠芳：油價50美元有支持】

http://bit.ly/2sQBpmd



6、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，新興市場經過去年調整後，預期今年有機會作短線反彈。在三大新興市場中，以亞洲新興東盟國家的經濟基本因素最強，待中美貿易戰形勢趨向回穩，東盟國家股市值得期待。

【鄺紫珊：東盟股票基金 年初表現亮麗】

http://bit.ly/2Rmlu9a



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm