【樓市乍旺】沙田第一城買賣9個月最多　麗港城交投飆兩倍

近月外圍緊張氣氛稍為緩和，刺激樓市交投反彈。綜合地產代理數據，由月初至周六(1月26日)，十大屋苑中的4個，成交飆升逾一倍。當中，沙田第一城本月暫錄31宗買賣，逾九個月以來最多。另外，茶果嶺麗港城本月暫錄16宗交投，比上月全月的5宗增逾兩倍。



美聯營業經理吳嘉權稱，沙田第一城本月成交量按月勁升逾一倍，受惠新盤熱賣，帶動整體交投氣氛。該屋苑最新成交為39座低層E室，實用面積約284方呎，售價約450萬元，屬市價水平。



其餘新界屋苑方面，美聯方吉和稱，東涌映灣園錄16宗成交，為超過半年新高，而全區亦錄逾40宗買賣。中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊期內售出33伙，追平上月全月紀錄，平均呎價9,928元，較上月升約3%。



九龍方面，美聯吳紹輝指，茶果嶺麗港城本月成交量屬近3個月最多，平均成交呎價約13,300元。他表示，成交上升主要因股市回升，買家信心增強，釋放購買力。荔枝角老牌屋苑美孚新邨表現亦不俗，香港置業余柏指，屋苑本月暫錄19宗成交，較上月的12宗成交大升近六成，創近半年新高。該行劉浩勤指，將軍澳本月私樓已錄90宗成交，較上月全月升逾四成，其中新都城錄9宗，較上月微增一宗。



此外，港島區藍籌屋苑的反彈力亦驚人。中原首席分區經理楊文傑表示，上月交投「捧蛋」的鰂魚涌康怡花園，本月速錄6宗成交，創出4個月新高，平均成交呎價逾1.7萬元。



他又指出，去年10月以來，買家觀望樓價而停止入市，市場一直累積購買力，加上近月新盤帶動，令部分向隅客轉投二手市。



同區的太古城1月暫錄15宗買賣，睇齊上月成交量。中原張光耀透露，最新成交為雅蓮閣低層H室，實用面積1,114方呎，去年10月叫價2,450萬元，最終減280萬元，以2,170萬元售出。



至於鴨脷洲海怡半島本月錄13宗成交，成交量比上月升逾一倍。中原王昭康指，數字屬去年8月後的新高。



對於二手樓交投回升，資深財經專家林一鳴指，樓價已從去年高位跌近一成，今年會處於橫行階段，料下跌空間會在一成以內。他認為，美國今年加息次數將較預期少，令買家消除負面心理因素，加上3至4月為傳統換樓季節，二手交投量可望穩定下來。



另外，美聯住宅部行政總裁布少明則預計，農曆新年之後二手樓市會出現小陽春。他又估計，踏入3月份二手成交宗數可達3,000宗。



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