西九四小龍成交轉旺　宇晴軒頂層兩房戶賣838萬

利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行高級分區經理余文偉透露，該行新近促成西九龍宇晴軒6座頂層成交，單位實用面積約484方呎，建築面積約662方呎，兩房兩廳間隔，向北望極開揚市景及球場景。單位原開價850萬港元，經議價後減價約12萬元或約1.4%，以838萬元獲買家承接，折合實用面積呎價約17,314元，建築面積呎價約12,659元。



據悉，原業主於2015年8月以約713.8萬元買入上述單位，持貨滿3年，SSD鬆綁即轉手，現帳面獲利約124.2萬元，賺價約17%。



西九四小龍1月份成交急增，至今已錄得32宗成交，為近幾年新高紀錄。其中宇晴軒今月暫錄11宗成交，平均實用面積呎價約16,665元。現時屋苑約有90餘個放盤，入場價由760萬元起，屬連租約放售。



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