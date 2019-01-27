新盤部署：Downtown 38特色戶擬招標　意向呎價達3萬

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角Downtown 38一周售出221伙，套現逾14億港元。餘下7伙均為特色戶，傾向招標。



新地代理副總經理唐錦江稱，該盤第二輪銷售售出66伙，有兩組買家連購兩伙。他介紹28樓A室特色戶，實用面積561方呎，意向呎價2.5萬至3萬元。



雷續稱，農曆新年後繼續月月有樓賣，先推售東半山司徒拔道18號豪宅項目，第二季會推出3個新盤，包括西南九龍匯璽第三期、屯門御半山二期以及荃灣工廈項目，規模較毗鄰的工廈W212大。



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