樓價UPDATES：維景灣畔平均實用呎價16264元

將軍澳維景灣畔本月至今暫僅錄3宗成交，平均實用呎價16,264港元，當中不少為減價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山Cluny Park低層B室，實用面積2,201方呎，四房三套間隔，附有工人套房，以13.8萬元租出，實用呎租約63元。單位業主於2016年9月以7,798萬元買入，現時租金回報率約2.1厘。



●西灣河嘉亨灣2座高層H室兩房戶，實用面積約490方呎，以約2.2萬元租出，實用呎租約44.9元，租客為外區人士。單位為業主於2018年6月以約1,010萬元買入，租金回報率約2.6厘。



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九龍區



●維景灣畔16座高層B室，實用面積510方呎，採兩房間隔，單位座向西北方，外望開揚景觀。單位去年10月放盤叫價870萬元，日前大減至790萬元易手，實用呎價15,490元。原業主於2005年4月以246.5萬元買入上址，持貨至今帳面獲利543.5萬元。



●荔枝角美孚新邨百老滙街28號高層C室兩房戶，實用面積約679方呎。上址以1,130萬元放盤兩個月後，獲區內人士洽購，議價後獲減192萬元，以約938萬元成交，實用呎價約13,814元。據了解，買家為換樓人士，心儀單位享清靜園景，故決定入市。



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新界區



●新界細價盤承接力不俗，沙田全輝中心B座中層09室，實用面積266方呎，獲買家以428萬元購入，實用呎價16,090元。原業主於2015年以320萬元入市，單位期內升值約34%。



●大圍公屋顯徑邨一個高層12室，實用面積531方呎，三房間隔。單位原開價350萬元，放盤1個月，加價1.8萬元，獲用家於未補價第二市場以351.8萬元購入，實用呎價6,625元。上址為原業主於2000年9月購入上址，當時作價23.5萬元，至今升值14倍。



●屯門豫豐花園錄特色戶成交，屋苑一個連平台三房單位，實用面積531方呎，區內首置人士見同類單位盤源不多，故「即睇即買」以680萬元入市，實用呎價為12,806元。



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