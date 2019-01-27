孖妹S檔案：豬籠入水！兩代炒手搶派發財貼士

仲有一個禮拜就到豬年！孖妹超期待拜年逗利是！唔知今年親朋戚友大唔大手筆呢？利是嘅「內涵」，可以話同豬年經濟、股市及樓市展望有密切關係。如果大家對後市樂觀，相信我哋嘅利是錢都會大豐收。幾位對金融市場熟悉嘅大學生，就同一眾金融專家食團年飯，並大派投資貼士，等股友齊齊過肥年！



林：國農證券董事總經理林家亨(Simon)



郭：帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治



藺：智易東方證券行政總裁藺常念



王：駿達證券創辦人兼集團行政總裁王海翔



鄧：香港股票分析師協會主席鄧聲興



KK：中大醫學院六年級醫科生KK



袁：港大計量金融與經濟學四年級生袁志樂



韋：港大會計及金融雙主修四年級生韋俊鴻



●點豬籠入水？加息料暫停 瞄準地產股



Kitty：難得咁齊人，梗要嚟個豬年股市大比試！不如貼吓年內邊隻股份表現最突出？等我買中贏錢食餐鮑魚宴！



郭：後生仔轉數快，應該會贏噃。佢哋亦有本錢，輸清都可以再嚟過，可以承受較高投資風險。我嘅財產大部分由股票賺番嚟，若輸番晒，真輸唔起，所以我揀股會比較保守。



彩兒：你哋本金夠多，買穩陣嘅股份食息，可能都夠贏呢。Simon Sir，2018年股市咁難玩，但堪稱閃電炒家嘅你仲有進帳，不如由你率先畀個Number嚟。



林：我揀香港地產股，因覺得美國聯儲局1至5月都唔會加息，而五月後加息機會亦微，所以有利香港地產股。



如果要我揀多幾隻，我建議買易鑫集團(02858)，睇好其汽車融資業務，有望令公司轉虧為盈，並帶動股價向上。



Kitty：易鑫主營互聯網汽車零售交易平台及汽車融資業務，但受內地汽車零售市道疲弱，股價一度破底，等我睇位撈底先。



●會豬事不順？美股就算唔沽都忌買入



KK：股份方面，我就揀唔落手。我覺得，美股將會大跌，亦會拖冧港股。因為聯儲局喺過去十年狂印銀紙，啲錢流晒去股樓債匯，令環球市場炒起，存在泡沫。由量寬(Quantitative Easing)轉為緊縮(Quantitative Tightening)，就會促使美股爆煲。



韋：係噃！我都留意到早前美國部分息率曲線出現倒掛，即短期債息高於長期債息，投資者避險情緒升溫，預示全球經濟衰退。



林：言之有物！我過去十幾年，都被大家稱為長期大好友，但喺去年十月我都話美股步入熊市。所以，大家今年就算唔沽美股，都唔好買。然而，就算中美貿易戰傾掂，情況都難以逆轉。



藺：我認同，今年唔好掂美股，因為美國政府停擺超過一個月，已經對經濟構成無法挽救嘅負面影響，逾80萬公務員無糧出，或陸陸續續申請破產。但KK擔心加息引致衰退，我覺得無可能，因政府重啟後，聯儲局都再無條件加息。



另外，我估計2月尾中美貿易談判破裂，因中美喺貿易談判上仲有兩項未傾得成，包括美國要打擊中國竊取知識產權及要求中國結構改革，但中國最終都係無法妥協。屆時，港股及美股都會震一震。



KK：我正沽空追蹤美國細價股指數嘅安碩羅素2000 ETF(美股：IWM)及追蹤標普500嘅SPDR嘅標普500 ETF(美股：SPY)。美股愈升，我就繼續追沽。



Kitty：你好大膽。



KK：美國國債響起警號，剛突破22萬億美元，所以我覺得正面對嘅金融危機比2008年金融海嘯時更嚴峻。我認同「商品大王」羅傑斯話，一個前所未有嘅全球股災，即將出現。



彩兒：你覺得係咩觸發美股爆煲？



KK：當然無人知啦，一場嚟到就係等大家Brainstorm，希望今年齊齊大豐收。我只覺得，美股指標一向係環球股市嘅指南針，如果佢一冧，環球股市都會無運行。雖然最近美股彈番上，但我預計情況就好似個網球跌完落地再回彈咁，力度有限。



林：但我唔覺得2008年金融海嘯會重演。當年屬系統性危機，基金不問價沽貨，佢哋再唔係怕蝕錢，而係怕無法沽貨、贖回資金畀投資者，就會引致被除牌，所以就狂掟貨，最終令股市喪跌。



●豬狗不如意？市縱有調整 料好過去年



彩兒：豬年同狗年都不如意？定係豬年嘅股市會好過狗年呢？



藺及鄧：無錯！豬年好啲。



藺：話晒豬都肥啲，但又唔係話會太好，因中國經濟增長放慢，恒指頂多上試28,000點。若中美兩國未能達成貿易協議，恒指就會下試24,000點。所以，我估計，今年港股會延續一八年嘅調整，所以投資唔應該太進取。



鄧：2018年實在太差，而負面因素都反映咗，所以今年股市會好番啲。加上內地釋放流動性，有助提振中國經濟及資本市場。另外，雖然市場預計中美貿易戰唔會結束，因中美貿易不平衡唔會解決到，但我有信心今年貿易談判上會有良好進展，畀雙方Take個Break。

林：我有預感，立春後港股會好啲。



王：我都同意，恒指會徘徊於24,000至28,000點，且維持上落市。我最睇好香港交易所（00388），經營壟斷市場嘅生意，股價上望280元。



袁：難以判斷今年港股升定跌，我嚴守「豬」事都要穩陣嘅理念。



●選股比併：專家撐中資電訊三雄



藺：喺豬年，我揀中國鐵塔(00788)，炒5G概念，掂！就算貴，亦保證唔蝕本。我覺得股價可飆至2.5元。不過建議有賺就食胡。我自己買股票，揸5分鐘都嫌長。



鄧：我都揀中國鐵塔！因預計國家對5G投資額會比4G年代大幅增加，加上5G發射站嘅距離較短，表示對基礎建設嘅需求更大，咁身為提供通信鐵塔基礎設施服務嘅中國鐵塔自然受惠，盈利可期。



彩兒：講起5G概念，邊可以唔提內地電訊股，包括中國聯通(00762)、中國電信(00728)及中國移動(00941)。佢哋喺2014年7月設立中國鐵塔，所以三家都佔有中國鐵塔若干股權，截至2018年6月30日計算，中國移動股權佔比最多。



郭：電訊股係唔錯，少受經濟周期盛衰所影響，因經濟好壞，你都會打電話。而發展5G技術係大勢所趨，就算最近5G建設喺美國、加拿大及澳洲遇到少少阻滯，我仍有信心普及化，而電訊股亦會成為投資焦點。



所以我揀中國移動！其於業內市佔最大，亦為恒指重磅股，若大市向上，中移都難原地踏步，料其股價會升至98元。另佢現金流穩定，無負債，值得留意。而預計中國就算開放金融業或汽車業，都唔會開放電訊業。



●大學生Buy中電波司登

袁：我揀中電控股(00002)及香港中華煤氣(00003)。第一，其夏普比率高，即風險調整後嘅收益率高。由2015年1月2日至上個禮拜三，兩股夏普比率逾0.9，比恒指同期嘅高。



第二，其抗跌力較強。

韋：我就揀波司登(03998)，因為佢嘅品牌受歡迎，現金流有保證。2018至2019年財年前九個月，波司登品牌累計零售金額較2017至2018年同期升30%以上。另外，北京將於2022年舉辦冬季奧運會，料品牌銷量大增。



藺：中電及中華煤氣啱晒老友記，其股價唔會爆上，但有穩定回報。至於波司登，目前股價不足1.5元，市盈率高逾20倍，就算息率5厘幾吸引，依家追入都係貴咗啲，唔值！

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