港錢無國界：波蘭男助力　港初創企業變獨角獸

在波蘭鄉村小鎮出生的Michal Szczecinski，在機緣巧合下來港，結識到本地初創公司的「腦細」，認為香港機會處處，於是毅然放棄在英國的穩定工作，前來做開荒牛。打拚數年，公司已搖身一變成為市值逾10億美元的「獨角獸」。經歷種種之後，他勉勵香港年輕人要把握機遇。



Michal大學時期主修資訊科技及經濟科，讀書成績優異，屢次獲獎學金。畢業後，他輾轉到英國牛津工作約六年，一直任職數據分析師。之後一次來港參加朋友的婚宴，席間遇上GoGoVan創辦人林凱源，二人一拍即合，並獲邀來港任職數據科學與分析部門主管，至今已在港工作近四年。



2014年時GoGoVan仍是初創公司，只有數十名員工，他來到公司後要負責相關程式、數據分析及開發，真真正正由零開始。當年，他願意放棄英國的工作，除了因為看好公司發展前景，亦覺香港是一個充滿機遇的福地。「我生活在波蘭一個小村落，從小說波蘭語，要接觸外國人亦非易事。不過，香港的小朋友自小已學習兩文三語，也有很多機會接觸外國人。」



他續指，香港是世界中心樞紐，是連接中國、東南亞國家以及西方的大門。與他的家鄉相比，波蘭人平均月入較低，據當地官方統計局資料，截至2018年12月，當地人平均工資約10,934港元。在他那個年代，人均工資更只有不足10,000元，而當地人要前往外地見識世界也是奢侈的事。相反，香港人收入較高，加上廉航普及，外遊見識機會大增。



「就讀大學一年級時，有個工作及旅遊計劃，有機會到美國工作三個月，再換取旅遊費用。透過該計劃，我第一次接觸外國人，真正用英語跟他們交談，感受到世界原來這麼大！」他聽聞不少香港年輕人對樓價、生活上有各種抱怨，但認為可在資源豐富的香港生活，要把握眼前所有，如周圍可接觸到外國人、科技發達都是機會之一。



香港樓價貴到離譜，故他現時在觀塘一間服務式酒店長住，前往辦公室不用5分鐘。他指，在港生活最大開支不外乎住宿及飲食。對於在此地買樓，他形容為「有點瘋狂」，其實他仍未決定在港還是於外地置業，目前最重要是「做好呢份工」。



香港沒有學習理財的專科，原來在波蘭亦然。他指，自己的理財觀由父母教授，因此他自小已學習到養成儲蓄習慣的重要性，另外自己在大學時期亦熱衷於買賣波蘭股票。他笑指，讀大學時手上資金較少，但幸好每次投資回報都頗為理想。他現時有意投資港股，但尚未開設港股投資戶口，長遠看好科技板塊，亦有意投資相關股票。



波蘭的物價較香港便宜，據外媒統計網站Numbeo.com數據，當地一杯泡沫咖啡售價約16.5港元，每公斤白米平均約6.8港元，到中級餐廳用膳，二人花費約207.3港元。



事實上，波蘭經濟表現理想，當中人工上漲及失業率持續下降，而去年樓價亦大幅上升。據外國房地產公司Redfin預計，當地樓市去年增長強勁，但相信今年會有所降溫。預測2019年上半年樓價增長率為3%，低於去年上半年的7%增長率。今年樓市銷情較難預料，雖然樓價有回落的迹象，有機會吸引投資者入市，不過由於息口上升，同時增加了買家的置業負擔。



Michal對波蘭的科技讚口不絕，指當地政府推動科技不遺餘力，所以自己到香港工作後，亦回老家找尋IT人為公司效力，當中包括一位十多歲的天才IT少年，亦受聘加入GoGoVan。



波蘭為東歐國家之一，在科技及工程方面發展絕不遜於歐美等國。當地統計局資料顯示，在2017年時，當地在研究和實驗開發的支出約413億港元。



除系統計算、手機應用程式開發，近期當地愈來愈多機構參與太空研究，當中更有波蘭專家成功發明火星探測器。總部位於首都華沙的Astronika公司，發明了相關儀器，冀在火星鑽洞以了解行星結構，該公司又與美國太空總署（NASA）、歐洲航天局等部門合作。

當地科學家又致力創新型衞星系統，利用磁性流體來控制衞星方位。這個系統可以提高空間穩定性，同時又可以降低成本。另外，當地有不少矚目研究，如永生蛋白質治療青光眼、利用病人骨髓細胞治療多發性硬化症等。



Michal指出，雖然波蘭稅收較高，為年收入的兩至三成，但是個福利不俗的國家。「當中教育福利非常優厚，入讀小學、中學以至大學都是費用全免。以前有位同學同時間讀3個學士學位呢。」如果有意移民當地，獲得的福利又何止教育方面呢？



波蘭的大學加入歐盟教育體系，因此學分制度互通，同學可到其他歐洲國家轉學。目前，當地九成以上人口具高中以上學歷，兩成以上人口具高等教育學歷。此外，當地公民又可以自由通行26個歐盟國家，毋須簽證。



除此之外，當地對國民提供全方位福利保障，當中包括孕婦津貼、兒童福利金、家庭津貼、社會保險、養老院和護理院津貼等。對於港人最關心的醫療福利，同為歐洲國家的波蘭亦可享免費醫療，如居民不幸患病，門診及住院費用獲全免，藥物則會按照比例補貼。

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